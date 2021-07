Federico Chiesa, un destino scritto: a un anno calciava il pallone con il papà Enrico | VIDEO (Di venerdì 9 luglio 2021) Quando Federico Chiesa giocava a pallone con il papà Enrico: aveva un anno Un destino scritto quello del centrocampista attaccante della Nazionale italiana, Federico Chiesa, che in più occasioni nel corso del campionato europeo ha segnato i gol necessari a sbloccare la partita e a portare gli Azzurri in vantaggio: dagli ottavi di finale giocati contro l’Austria alla semifinale con la Spagna a Wembley, dove Chiesa ha segnato la prima rete. In un VIDEO diffuso da Sky Sport, si vede il ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Quandogiocava acon il: aveva unUnquello del centrocampista attaccante della Nazionale italiana,, che in più occasioni nel corso del campionato europeo ha segnato i gol necessari a sbloccare la partita e a portare gli Azzurri in vantaggio: dagli ottavi di finale giocati contro l’Austria alla semifinale con la Spagna a Wembley, doveha segnato la prima rete. In undiffuso da Sky Sport, si vede il ...

