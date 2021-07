F1 | Mattia Binotto | “Il format nuovo potrebbe essere emozionante Mi aspetto molti ritiri durante la sprint race”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Archiviato il doppio appuntamento al Red Bull Ring di Spielberg, la Formula Uno si appresta a vivere un weekend di pausa per poi tornare protagonista dal 16 al 18 luglio con il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo round stagionale in cui verrà sperimentato per la prima volta ilcon la qualifica al venerdì ed unaal sabato prima del classico GP domenicale. “Penso che dovremo tenere a mente che a Silverstone andremo con pneumatici dalla struttura nuova. In Austria abbiamo avuto la possibilità di testarli, ma c’è bisogno da parte del team di accumulare esperienza con le nuove gomme. Ci sarà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Binotto

Ne è consapevole il Team Principal della Ferrariche, con la solita franchezza, ha chiarito alcuni aspetti. ' Bisogna essere consapevoli che la macchina in sé è esattamente la stessa ...Ne è consapevole il Team Principal della Ferrariche, con la solita franchezza, ha chiarito alcuni aspetti. ' Bisogna essere consapevoli che la macchina in sé è esattamente la stessa ...Archiviato il doppio appuntamento al Red Bull Ring di Spielberg, la Formula Uno si appresta a vivere un weekend di pausa per poi tornare protagonista dal 16 al 18 luglio con il Gran Premio di Gran Bre ...La Dynisma ha realizzato un impianto in esclusiva per la Scuderia che sposta molto più in avanti lo stato dell’arte in materia di simulazione, introducendo un nuovo concetto che non ha più niente a ch ...