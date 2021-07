Dl Sostegni Bis, Oricon: 'Bene fondo 100 mln per mense ora riconoscere valore nelle scuole' (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - E' stato approvato un fondo da 100 milioni di euro destinato alle aziende della Ristorazione Collettiva, tra gli emendamenti al Decreto Sostegni Bis in esame della commissione Bilancio della Camera. La misura è stata accolta positivamente dalle aziende del comparto, tra quelle maggiormente penalizzate dalla pandemia a causa delle chiusure di scuole e uffici (e che non hanno Beneficiato di alcun ristoro nei mesi passati). Adesso, però avverte il presidente Oricon, Carlo Scarsciotti, occorre una riflessione sul ruolo sociale, oltre che nutrizionale, di questo servizio che deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - E' stato approvato unda 100 milioni di euro destinato alle aziende della Ristorazione Collettiva, tra gli emendamenti al DecretoBis in esame della commissione Bilancio della Camera. La misura è stata accolta positivamente dalle aziende del comparto, tra quelle maggiormente penalizzate dalla pandemia a causa delle chiusure die uffici (e che non hannoficiato di alcun ristoro nei mesi passati). Adesso, però avverte il presidente, Carlo Scarsciotti, occorre una riflessione sul ruolo sociale, oltre che nutrizionale, di questo servizio che deve ...

