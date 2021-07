Ddl Zan, monsignor Paglia: “Modifiche invocate anche dai gay” (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug.(Adnkronos) La Chiesa italiana non ha alcuna intenzione di “bloccare” il ddl Zan per arginare l’omotransfobia. Lo ribadisce all’Adnkronos monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita. “La Chiesa – osserva il presule all’indomani del nuovo intervento del presidente dei Vescovi Bassetti che ha ribadito la necessità di riformulare il testo – non vuole bloccare il ddl, basterebbe correggerlo. E se prevarrà l’intelligenza è quel che accadrà “. Paglia in particolare muove un rilievo di fondo al testo: “All’inizio ha le caratteristiche di un ‘manifesto’ più che di un testo legislativo. Qualsiasi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug.(Adnkronos) La Chiesa italiana non ha alcuna intenzione di “bloccare” il ddl Zan per arginare l’omotransfobia. Lo ribadisce all’AdnkronosVincenzo, presidente della Pontificia Accademia per la vita. “La Chiesa – osserva il presule all’indomani del nuovo intervento del presidente dei Vescovi Bassetti che ha ribadito la necessità di riformulare il testo – non vuole bloccare il ddl, basterebbe correggerlo. E se prevarrà l’intelligenza è quel che accadrà “.in particolare muove un rilievo di fondo al testo: “All’inizio ha le caratteristiche di un ‘manifesto’ più che di un testo legislativo. Qualsiasi ...

