Covid oggi Liguria, 17 contagi: bollettino 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 17 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 9 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione regione. Da ieri non sono stati registrati morti: il totale delle vittime, dall'inizio dell'epidemia di Covid-19, rimane 4.352. I pazienti ricoverati sono 18, in terapia intensiva 7 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 145 (+7), mentre i dimessi/guariti sono 99.047 (+10). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

