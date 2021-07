Covid, monitoraggio Iss: variante Delta in crescita. Rt aumenta a 0,66, su anche incidenza (Di venerdì 9 luglio 2021) La scorsa settimana l’indice di trasmissibilità era allo 0,63. I dati registrano 11 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 9 di 7 giorni fa. Per fronteggiare la diffusione della mutazione, oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali si invita a rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale. Sono otto le Regioni classificate a rischio moderato e 13 a rischio basso Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 luglio 2021) La scorsa settimana l’indice di trasmissibilità era allo 0,63. I dati registrano 11 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 9 di 7 giorni fa. Per fronteggiare la diffusione della mutazione, oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali si invita a rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale. Sono otto le Regioni classificate a rischio moderato e 13 a rischio basso

