Conte avverte Draghi | “Non canterei vittoria | sulla giustizia siamo tornati un’anomalia”

(Di venerdì 9 luglio 2021) “Riforma della? Non, non sono sorridenteprescrizione,all’anomalia italiana. Chi cantasu questa soluzione non trova il mio consenso. Se un processo svanisce per nulla per una durata così breve non può essere unaper lo stato di diritto”. Lo ha detto l’ex premier Giuseppeintervenendo nel corso del convegno nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. L’ex premier è critico nei confronti della riforma messa a punto dalla Ministra Cartabia, che ieri ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte avverte

TPI

... in contatto continuo con Giuseppe. All'ex premier non piace l'intesa sulla prescrizione con i due anni per l'appello e un anno per la Cassazione. Stefano Patuanelliche il Movimento ...Nessuno pensi di avere le mani libere in Parlamento',il premier. Nel suo giorno più ... Con i ministri 5Stelle, sostenuti a distanza da Giuseppe, che fanno la faccia feroce. Chiedono di ...“Riforma della giustizia? Non canterei vittoria, non sono sorridente sulla prescrizione, siamo tornati all’anomalia italiana. Chi canta vittoria su questa soluzione non trova il mio consenso. Se un pr ...L'accordo tra il capo in pectore e il fondatore del Movimento non ancora stato raggiunto, ma il sì del Cdm alla riforma di Cartabia spacca i ...