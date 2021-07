Condanna Pietro Genovese: cosa è stato deciso (Di venerdì 9 luglio 2021) Condannato alle pena di 5 anni e 4 mesi Pietro Genovese, il giovane che, nel dicembre 2019, investì e uccise Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, in Corso Francia, a Roma. Pietro, figlio del regista cinematografico Paolo, ha concordato in appello la Condanna. L’accusa era di omicidio plurimo e nel processo di primo grado, con rito abbreviato, era stato Condannato a 8 anni di carcere. Oggi la corte d’Assise di appello di Roma ha accolto la richiesta di concordato presentata dai legali del giovane rendendo definitiva la pena inflitta. I giudici hanno anche stabilito ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021)to alle pena di 5 anni e 4 mesi, il giovane che, nel dicembre 2019, investì e uccise Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, in Corso Francia, a Roma., figlio del regista cinematografico Paolo, ha concordato in appello la. L’accusa era di omicidio plurimo e nel processo di primo grado, con rito abbreviato, erato a 8 anni di carcere. Oggi la corte d’Assise di appello di Roma ha accolto la richiesta di concordato presentata dai legali del giovane rendendo definitiva la pena inflitta. I giudici hanno anche stabilito ...

