C’è del marcio in Vaticano (Di venerdì 9 luglio 2021) Il cardinale Becciu, i monsignori, i finanzieri e i faccendieri. Ma nel sistema che ha svuotato le casse vaticane spuntano anche ex ministri ed ex sottosegretari. E per tentare di riparare il buco creato dall’acquisto del palazzo di Londra spunta l’offerta di una società che ha nel board Franco Frattini e Giovanni Castellaneta Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 9 luglio 2021) Il cardinale Becciu, i monsignori, i finanzieri e i faccendieri. Ma nel sistema che ha svuotato le casse vaticane spuntano anche ex ministri ed ex sottosegretari. E per tentare di riparare il buco creato dall’acquisto del palazzo di Londra spunta l’offerta di una società che ha nel board Franco Frattini e Giovanni Castellaneta

Advertising

CarloCalenda : Strizza eh ?@matteosalvinimi?. Ho solo prenotato tutto mentre c’era il Covid e voi giocavate a racchettoni invece d… - lucianonobili : C’è stato un tempo in cui si pensava alle primule anziché ai vaccini, ai banchi anziché agli studenti, ai navigator… - lucianonobili : Nel PD non basta chi, con grande sprezzo del ridicolo, paragona Renzi - il premier che ha firmato le unioni civili… - MixScalici : RT @MixScalici: @dindondamn Credo si basi buona parte su questo purtroppo rip. In generale c'è ancora la smania del ' te sie mia' nel 2021… - marcell16895275 : RT @trincherov: @Luca__Pagani ITALIANI.........siamo a luglio e non c'è UNA RONDINE....... CON QUESTA STORIA DEL CLIMA STANNO UCCIDENDO TU… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è del Cosa c’è nella riforma della giustizia proposta dalla ministra Cartabia Corriere della Sera