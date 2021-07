Carceri, Salvini “No a numeri identificativi per gli agenti” (Di venerdì 9 luglio 2021) “I numeretti in testa ai poliziotti non li vorrò mai vedere”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine di una visita a un gazebo a Genova per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia ha risposto a chi gli chiedeva una posizione sull’ipotesi dei codici identificativi per le forze dell’ordine, a pochi giorni dal ventennale del G8 del 2001 e dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere. fcn/sat/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) “I numeretti in testa ai poliziotti non li vorrò mai vedere”. Così Matteo, leader della Lega, a margine di una visita a un gazebo a Genova per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia ha risposto a chi gli chiedeva una posizione sull’ipotesi dei codiciper le forze dell’ordine, a pochi giorni dal ventennale del G8 del 2001 e dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere. fcn/sat/mrv su Il Corriere della Città.

