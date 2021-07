Cade in un dirupo durante la gita | scatta l' allarme per una escursionista a Dordolla

Advertising

zazoomblog : Cade in un dirupo durante la gita scatta lallarme per una escursionista a Dordolla - #dirupo #durante #scatta… - messveneto : Cade in un dirupo a Dordolla, il Soccorso alpino in cerca di un’escursionista udinese: La donna ha dichiarato di no… - TerniLife : Donna cade in un dirupo, soccorsa dai Vigili del fuoco - - umbriaOn : #Orvieto, donna cade in un dirupo a due passi da casa: soccorsa - Umbria24 : Orvieto, cade in un dirupo a pochi passi da casa: scattano le operazioni di soccorso -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dirupo

Il Friuli

L'escursionista caduta nela Dordolla. È scattato poco dopo le 16 un intervento della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino per cercare una donna di Udine caduta in unnei pressi di un rio sopra Dordolla . La donna è riuscita a chiamare il Nue112 e dichiara di non potersi muovere per una probabile frattura ma, essendo in stato confusionale, non è stato ...UDINE - E' scattato poco fa un intervento della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino per cercare una donna di Udine caduta in unnei pressi di un rio sopra Dordolla. La donna è riuscita a chiamare il Nue112 e dichiara di non potersi muovere per una probabile frattura ma, essendo in stato confusionale, non è stato ...MOGGIO UDINESE - Una donna è precipitata in un crepaccio e chiede aiuto. I soccorritori stanno cercando di raggiungerla. Probabilmente si è procurata una frattura e non riesce ...UDINE - E' scattato poco fa un intervento della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino per cercare una donna di Udine caduta in un dirupo nei pressi di un rio sopra Dordolla.