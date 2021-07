Arisa | «Sento il bisogno di sentirmi indipendente dall’amore di un uomo | e di credere che posso farcela da sola»

Leggi su domanipress

(Di venerdì 9 luglio 2021) Da oggi, venerdì 9 luglio, è in radio e disponibile in digitale “PSYCO”, il nuovo singolo di(https://.bfan.link/psyco) “Psyco” è un brano dal sound moderno e accattivante, scritto dalla stessainsieme a Francesco Sponta, con Daniele Autore (a.k.a. Danusk), Torine Michelle Bjåland e Viktoria Reitan per la parte musicale. «“Psyco” è una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull‘amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa.ildidi un, e di ...