Anthony Hopkins: il suo nuovo film sarà tokenizzato e venduto sulla piattaforma Vuele (Di venerdì 9 luglio 2021) Il nuovo film di Anthony Hopkins, il sci-fi thriller Zero Contact, sarà acquistabile con la criptovaluta e verrà distribuito sulla nuova piattaforma Vuele. Il nuovo film del premio Oscar Anthony Hopkins, intitolato Zero Contact, sarà tokenizzato e venduto sulla nuova piattaforma NFT per film chiamata Vuele. La pellicola è stata prodotta dalla società di produzione ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 luglio 2021) Ildi, il sci-fi thriller Zero Contact,acquistabile con la criptovaluta e verrà distribuitonuova. Ildel premio Oscar, intitolato Zero Contact,nuovaNFT perchiamata. La pellicola è stata prodotta dalla società di produzione ...

