Alla Kask di Chiuduno il premio 100 eccellenze

(Di venerdì 9 luglio 2021) La giovane azienda bergamasca di caschi per il settore sportivo e professionale ha ottenuto l’importante riconoscimento per l’attività compiuta in quasi vent’anni di attività, elevando gli standard di qualità in un prodotto che fa della sicurezza la propria ragione di vita. Con una scelta controcorrente di voler mantenere l’intera filiera di produzione in Italia, aè stato riconosciuto il merito di aver contribuito allo sviluppo socioeconomico del Paese. La consegna delal Campidoglio nelle mani di Ylenia Battistello: “Unche rappresenta un traguardo importante per chi propone nel mondo un prodotto interamente Made in ...