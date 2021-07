“Ale in Cucina”: la (video) ricetta della torta fredda al limone (Di venerdì 9 luglio 2021) La torta fredda al limone è un dolce dalle mille qualità: è fresca, cremosa, leggera, versatile, veloce e semplice nella preparazione (non richiede la cottura in forno). Si compone di una base, croccante e deliziosa, a base di biscotti secchi e burro (proprio come quella delle classiche cheesecake), di una crema setosa con formaggio spalmabile, yogurt greco ed un aroma intenso di limone (si, senza gelatina!) e, per finire, una ricca decorazione a base di frutta fresca di stagione. Inoltre, potreste preparare la base (senza la frutta), congelarla e servirla all’occorrenza, dopo averla fatta scongelare in frigorifero. ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 9 luglio 2021) Laalè un dolce dalle mille qualità: è fresca, cremosa, leggera, versatile, veloce e semplice nella preparazione (non richiede la cottura in forno). Si compone di una base, croccante e deliziosa, a base di biscotti secchi e burro (proprio come quella delle classiche cheesecake), di una crema setosa con formaggio spalmabile, yogurt greco ed un aroma intenso di(si, senza gelatina!) e, per finire, una ricca decorazione a base di frutta fresca di stagione. Inoltre, potreste preparare la base (senza la frutta), congelarla e servirla all’occorrenza, dopo averla fatta scongelare in frigorifero. ...

