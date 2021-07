Where Is Anne Frank?: il trailer della pellicola di animazione di Ari Folman in anteprima a Cannes 2021 (Di giovedì 8 luglio 2021) Where Is Anne Frank? ci introduce nel magico mondo di Kitty, l'amica immaginaria di Anna Frank, nel nuovo film di Ari Folman presentato in anteprima a CAnnes 2021. Ecco svelato il trailer di Where Is Anne Frank?, nuova pellicola di animazione di Ari Folman che sarà presentata in anteprima a CAnnes 2021 nei prossimi giorni. Dopo il suo ibrido live-action/animazione The ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 luglio 2021)Is? ci introduce nel magico mondo di Kitty, l'amica immaginaria di Anna, nel nuovo film di Aripresentato ina C. Ecco svelato ildiIs?, nuovadidi Ariche sarà presentata ina Cnei prossimi giorni. Dopo il suo ibrido live-action/The ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Where Is Anne Frank?: il trailer della pellicola di animazione di Ari Folman in anteprima a Cannes 2021… - heathlegver : ho visto il trailer di where is anne frank e sembra bellissimo, non vedo l'ora di vedere il film - bennyxx9 : Uscito il trailer di Where is Anne Frank, sembra pazzesco, l'animazione è assurfa - animeita : Dov'è Anna Frank di Ari Folman è pronto e arriva a Cannes Where is Anne Frank by Ari Folman is ready and lands in C… - where_is_anne : @happyyouare @naomentiu Ahsjsjajsjsa q coisa linda -