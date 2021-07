Vino, Cantine Riunite-Giv al top imprese best perfomer (Di giovedì 8 luglio 2021) La leadership di vendite nel 2020 è appannaggio del gruppo Cantine Riunite-Giv, con fatturato a 581 milioni di euro (-4,4% sul 2019), nettamente distanziato dalla seconda posizione ricoperta da un’altra cooperativa, la romagnola Caviro, il cui fatturato è cresciuto del 10%, avvicinandosi ai 362 milioni di euro. Completa il podio la veneta Casa Vinicola Botter (230 milioni, +6,4%). E’ quanto emerge dal primo report congiunto sul settore Vino & spirits italiano dell’Area Studi Mediobanca, l’Ufficio Studi di Sace e Ipsos. Seguono altre cinque aziende con ricavi superiori a 200 milioni di euro: la toscana Antinori, il cui fatturato 2020 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) La leadership di vendite nel 2020 è appannaggio del gruppo-Giv, con fatturato a 581 milioni di euro (-4,4% sul 2019), nettamente distanziato dalla seconda posizione ricoperta da un’altra cooperativa, la romagnola Caviro, il cui fatturato è cresciuto del 10%, avvicinandosi ai 362 milioni di euro. Completa il podio la veneta Casa Vinicola Botter (230 milioni, +6,4%). E’ quanto emerge dal primo report congiunto sul settore& spirits italiano dell’Area Studi Mediobanca, l’Ufficio Studi di Sace e Ipsos. Seguono altre cinque aziende con ricavi superiori a 200 milioni di euro: la toscana Antinori, il cui fatturato 2020 ...

