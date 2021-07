Ufficiale | Simeone e il suo staff rinnovano con l’Atletico Madrid I dettagli dell’accordo

(Di giovedì 8 luglio 2021) Diego Pabloha deciso di prolungare il suo contratto con. L’allenatore argentino e il suohanno firmato il rinnovo con il club spagnolo fino al 30 giugno 2024. Questo l’annunciodel club: “Diego Pabloha rinnovato come allenatore dell’Atlético defino al 30 giugno 2024. Il nostro allenatore, insieme al suotecnico, ha firmato il nuovo contratto, in questo modo amplia i suoi legami con la nostra entità. Questo dà continuità a un progetto iniziato con l’arrivo dell’allenatore argentino nel 2011 ...

Commenta per primo Diego Simeone rinnova con l'Atletico Madrid: il tecnico, sulla panchina dei Colchoneros dal 2011, prolunga il proprio contratto fino al 2024. Con lui, estendono anche tutti i componenti del suo staff.