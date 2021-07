Udinese | Gotti | “La squadra sarà completata entro la fine del mercato”

(Di giovedì 8 luglio 2021) “Stiamo cominciando a scartamento ridotto, malunedì arriverà chi ancora manca, poi il gruppocompletatoladel, fissata per il 31 agosto. Abbiamo dei ragazzi che hanno avuto un’annata complicata, per giocare al meglio bisogna stare bene. Pussetto e Deulofeu sono arrivati già con il sorriso e carichi, questo è importantissimo in vista della ripartenza”. Queste le parole dell’allenatore dell’, Luca, nel corso della presentazione della maglia da trasferta dei friulani, in cui è stato possibile fare il punto della situazione in casa ...

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa: 'Stiamo cominciando a scarto ridotto, lunedì arriverà chi manca, poi il gruppo sarà completato entro la fine del mercato. Abbiamo dei ragazzi che hanno avuto un'annata complicata, per giocare al meglio bisogna stare bene. Pussetto e Deulofeu sono arrivati già con il sorriso e carichi, questo è importantissimo in vista della ripartenza'. Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato in occasione della presentazione della maglia away bianconera. L'amichevole contro il Watford, in programma il sette agosto, è stata ufficialmente cancellata a causa delle restrizioni dovute al Covid.