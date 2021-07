Traffico Roma del 08-07-2021 ore 18:00 (Di giovedì 8 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare aumentano gli spostamenti lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud mentre sull’interno si escludono e rallentamenti tra la Cassia bis è la Prenestina più Traffico in uscita da Roma sulle tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si rallenta tra la galleria Giovanni XXIII Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est e circolazione concentrata tra viale Castrense Il Bivio A24 su entrambe le direzioni ancora chiusa per un grave incidente vicino via di Castel ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare aumentano gli spostamenti lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazioneSud mentre sull’interno si escludono e rallentamenti tra la Cassia bis è la Prenestina piùin uscita dasulle tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico si rallenta tra la galleria Giovanni XXIII Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est e circolazione concentrata tra viale Castrense Il Bivio A24 su entrambe le direzioni ancora chiusa per un grave incidente vicino via di Castel ...

Advertising

TGEUR24 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico intenso tra via di Acqua Acetosa Ostiense e Trigoria - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Valdarno e Arezzo #viabiliTOS #viabiliFI - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Arezzo (… - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Valdarno e Arezzo #viabiliTOS #viabiliFI -