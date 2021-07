Tappa 12 del Tour 2021 | mappa e pronostico

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo le fatiche della gara di ieri, i leader della dodicesima giornata di gara potranno riposarsi attivamente sullapianeggiante nel sud della Francia, prima sulle strade del dipartimento dell’Ardèche, e poi del Gard. Per la12 dell’arrivo a Nimes si preannuncia sprint, a meno che non ci sia vento sul percorso o in terreni collinari si parte in squadra forte. Come sarà il percorso della12 del? L’inizio è stato pianificato a Saint-Paul-Trois-Chateaux. Ilde France ha iniziato le tappe qui nel 2011, 2012 e ...