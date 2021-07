Sergio Ramos Psg: il giocatore approda in Francia (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel calcio tutto è possibile da Ronaldo che dal Real Madrid decide di accettare la corte della Juventus a Sergio Ramos che sempre dal Real accetta di diventare un nuovo giocatore del Psg (Paris Saint Germain). Andrà ad affiancare la stella Mbappé che a Euro 2020 non solo non ha brillato ma grazie al suo penalty sbagliato ha fatto eliminare la Francia dalla competizione. Ramos non vede l’ora di cominciare a battersi con gli avversari per difendere i colori del Psg. Sergio Ramos sceglierà Parigi o Londra? Sergio Ramos Psg: ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel calcio tutto è possibile da Ronaldo che dal Real Madrid decide di accettare la corte della Juventus ache sempre dal Real accetta di diventare un nuovodel Psg (Paris Saint Germain). Andrà ad affiancare la stella Mbappé che a Euro 2020 non solo non ha brillato ma grazie al suo penalty sbagliato ha fatto eliminare ladalla competizione.non vede l’ora di cominciare a battersi con gli avversari per difendere i colori del Psg.sceglierà Parigi o Londra?Psg: ha ...

