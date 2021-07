Roma | Bailly in caso di partenza di Smalling | per lo United è in vendita

Advertising

AndreaPelagatti : Questi sono i calciatori di @premierleague (credibili) accostati alla Roma: ?? Eric Bailly ?? Xhaka ??Rui Patricio… - forzaroma : Se parte Smalling può arrivare Bailly #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bailly

RomaNews

Lo stessopoco più di un mese fa il centrale aveva parlato del ritorno del tecnico in Italia: " Dopo la sua firma con laci ho parlato al telefono. Abbiamo riso molto, è un allenatore con ...Commenta per primo Uno dei nomi da tenere d'occhio in caso di partenza di Smalling è quello di Ericdel Manchester United, acquistato dai Red Devils nel 2016 proprio su indicazione di Mourinho. Poco più di un mese fa il centrale ivoriano aveva parlato del ritorno del tecnico in Italia. Lo ...La Roma è molto attiva sul mercato nelle ultime ore, i giallorossi sono vicini a Rui Patricio e Xhaka, ma nel frattempo lavorano per trovare un sostituto La Roma cerca un centrale difensivo, piace il ...A Trigoria comincia a prendere forma la Roma targata Mourinho. E si pianificano anche eventuali operazioni di mercato in caso di partenze eccellenti. Nel ...