Riforma della giustizia | il presidente dell’Anm | “Perplesso sulla nuova prescrizione I processi non sono uguali | un tempo unico non va bene”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ildell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia dice la propriapenale allo studio del Governo. E si dice “”, in particolare su modifiche allae criteri di esercizio dell’azione penale. “Siamo pronti a collaborare con il nostro portato di esperienza e di contributi tecnici per migliorare dove possibile le proposte del governo”, ha premesso, ospite di Radio anch’io su Rai Radio Uno. “C’è uno spirito assolutamente costruttivo nella consapevolezza che queste riformenecessarie ...

Advertising

marattin : Grazie a @claudiocerasa e a Nicola Rossi che - su @ilfoglio_it e su @formichenews - riconoscono che il Parlamento h… - marcotravaglio : La riforma Bonafede della prescrizione ha un pregio fondamentale: crea un automatismo che espropria gli avvocati e… - fattoquotidiano : Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa morire p… - rob_arci : RT @Enrico__Costa: Salvini dichiara che nella riforma della giustizia farà di tutto per evitare “la depenalizzazione della corruzione”. Dep… - Lellasilvi : RT @fattoquotidiano: Riforma della giustizia, il presidente dell’Anm: “Perplesso sulla nuova prescrizione. I processi non sono uguali, un t… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma della

C'è però un grande " Ma ", siccome lanon è stata approvata da due terziCamera il 9 giugno scorso, occorrerà attendere 3 mesi prima che diventi definitivo e non è escluso che che nel ...In favorehanno votato 178 senatori, 15 hanno votato contro e 30 si sono astenuti. Questaentrerà in vigore dalle prossime elezioni politiche e farà si, come ha spiegato il ...Giovedì il Senato italiano ha approvato la riforma costituzionale che permetterà a tutti gli elettori maggiorenni di eleggere i senatori. Il provvedimento per modificare l’articolo 58 della ...VENEZIA - Martedì 6 luglio è stata approvata dal consiglio regionale, la mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, primo firmatario il capogruppo Raffaele Speranzon.