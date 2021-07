Advertising

Foodef11 : Reutemann, quella volta che si presentò a Fiorano su una Seat... -

Ultime Notizie dalla rete : Reutemann quella

velocità innata ? La salute diera cominciata a peggiorare quattro anni fa, quando fu operato a New York per un tumore al fegato. Ma già nel 2009 era stato sottoposto a intervento d'urgenza ...... anche se oggi pochi ricordano che in testa agara c'era proprio Lauda, e con un vantaggio ... La pagina dei successi diè ricca anche nelle gare Sport , con podii di pregio con Porsche, ...Carlos Reutemann è volato via nella giornata di ieri all'età di 79 anni. Ad annunciare la triste notizia la figlia dell'ex pilota di F1.1 della sua epoca. Nel 1976, dopo l'incidente di Niki Lauda, Reutemann fu assunto dalla Ferrari che a Monza schierò tre monoposto: la sua, quella del rientrante Niki e per Clay Regazzoni, il pilota ...