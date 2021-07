Pioli: “Vogliamo essere ancora protagonisti. Mercato? Sarà un Milan competitivo” (Di giovedì 8 luglio 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione che vedrà il ritorno dei rossoneri in Champions League. “Io e il club ci siamo subito portati avanti. Adesso è un altro anno, il primo giorno, emozionante come sempre e Sarà bello vedere i miei giocatori. Abbiamo iniziato anche un pochino prima, ma Vogliamo fare le cose con calma e al meglio. Arriviamo da una stagione pesante, ma ci siamo riposati e sono sicuro che li ritroverò già pronti. Vogliamo essere ancora protagonisti. Mercato? Il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Stefano, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione che vedrà il ritorno dei rossoneri in Champions League. “Io e il club ci siamo subito portati avanti. Adesso è un altro anno, il primo giorno, emozionante come sempre ebello vedere i miei giocatori. Abbiamo iniziato anche un pochino prima, mafare le cose con calma e al meglio. Arriviamo da una stagione pesante, ma ci siamo riposati e sono sicuro che li ritroverò già pronti.? Il ...

