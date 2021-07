Palermo, gli cade la porta in testa mentre gioca a calcio: muore 12enne (Di giovedì 8 luglio 2021) commenta Un 12enne è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando con alcuni coetanei. L'incidente è avvenuto in via Aldo Moro a Carini, un paese dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 luglio 2021) commenta Unè morto dopo che gli è caduta inladel campetto didove stavando con alcuni coetanei. L'incidente è avvenuto in via Aldo Moro a Carini, un paese dell'...

