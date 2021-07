Operazione ORANGE: 2 arresti ad Avellino per terrorismo ed eversione (Di giovedì 8 luglio 2021) terrorismo ed eversione, 2 arresti per l’ordigno al Centro per l’Impiego di Avellino. Operazione ORANGE Scattato stamattina l’Operazione ORANGE: dei ROS unitamente al Comando Provinciale Carabinieri di Avellino ha eseguito 2 misure cautelari in carcere, emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nei confronti di due indagati gravemente Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021)ed, 2per l’ordigno al Centro per l’Impiego diScattato stamattina l’: dei ROS unitamente al Comando Provinciale Carabinieri diha eseguito 2 misure cautelari in carcere, emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia e Anti, nei confronti di due indagati gravemente

