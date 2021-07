"No Zan? Allora Zac!". Letta avvisa i senatori Pd dubbiosi: non saranno ricandidati (Di giovedì 8 luglio 2021) L’espressione, così calZante e così onomatopeica, la fornisce un senatore del Pd. E’ acquattato dietro a un busto in un corridoio di Palazzo Madama: “No Zan? Allora Zac!”. E poi mima con la mano destra il verso delle forbici, del taglio netto. Il simpatico parlamentare, scuola diccì come la maggioranza degli eletti plasmati da Matteo Renzi nel 2018, svela il non detto che sta facendo passare Enrico Letta: “Chi non voterà il ddl Zan non sarà ricandidato”. Altro dunque che “Anima e cacciavite”, come da titolo del libro (il suo green pass dopo l’esilio francese) del segretario Pd. Enrico ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) L’espressione, così calte e così onomatopeica, la fornisce un senatore del Pd. E’ acquattato dietro a un busto in un corridoio di Palazzo Madama: “No”. E poi mima con la mano destra il verso delle forbici, del taglio netto. Il simpatico parlamentare, scuola diccì come la maggioranza degli eletti plasmati da Matteo Renzi nel 2018, svela il non detto che sta facendo passare Enrico: “Chi non voterà il ddlnon sarà ricandidato”. Altro dunque che “Anima e cacciavite”, come da titolo del libro (il suo green pass dopo l’esilio francese) del segretario Pd. Enrico ...

