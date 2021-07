(Di giovedì 8 luglio 2021), l'adventure game di Polyarc per lavirutaleVR, riceverà un sequel. Annunciato durante l'ultimo State of Play di Sony,II ci rimetterà al comando dell'adorabile topino avventuriero. Notizia in allestimento. Leggi altro...

IGNitalia : Polyarc ha annunciato durante lo #StateofPlay una nuova avventura per #Moss, titolo d'azione per PlayStation VR. - misteruplay2016 : Moss Book II, l’eroico topolino è pronto a riconquistare la realtà virtuale PlayStation -

Nel corso dello State of Play è stato annunciato Moss Book II, un gioco d'azione per PlayStation VR.. Nel corso dello State of Play di questa sera è stato annunciato Moss Book II, un gioco d'azione ...Durante lo State of Play è stato annunciato il nuovo Moss Book II per VR, seguito dell'apprezzatissimo primo capitolo. Sebbene sprovvisto ancora di una data d'uscita, dal trailer abbiamo avuto qualche ...