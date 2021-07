Mercato usato - Carnext cresce con 400 milioni di euro (Di giovedì 8 luglio 2021) Carnext diventa grande, incassando ben 400 milioni di euro da un nuovo pool di investitori, tra cui TDR capital, una filiale interamente controllata dall'Abu Dhabi Investment Authority, GIC, PGGM, ATP e Goldman Sachs Asset Management. Grazie a questi nuovi capitali si stacca societariamente da LeasePlan, con cui però stipulato un accordo esclusivo di fornitura di auto usate, che gli permetterà ogni anno di avere a disposizione circa 300.000 mezzi ex-noleggio a lungo termine da vendere attraverso i suoi marketplace B2C, in sette paesi europei, e B2B, presenti in 22 mercati. Lo scorso anno sono state 40.000 le auto vendute ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 luglio 2021)diventa grande, incassando ben 400dida un nuovo pool di investitori, tra cui TDR capital, una filiale interamente controllata dall'Abu Dhabi Investment Authority, GIC, PGGM, ATP e Goldman Sachs Asset Management. Grazie a questi nuovi capitali si stacca societariamente da LeasePlan, con cui però stipulato un accordo esclusivo di fornitura di auto usate, che gli permetterà ogni anno di avere a disposizione circa 300.000 mezzi ex-noleggio a lungo termine da vendere attraverso i suoi marketplace B2C, in sette paesipei, e B2B, presenti in 22 mercati. Lo scorso anno sono state 40.000 le auto vendute ...

