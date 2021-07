Megan Fox sulle critiche rivolte a suo figlio online: "Le persone sono malvagie e crudeli" (Di giovedì 8 luglio 2021) Megan Fox ha raccontato le critiche che il figlio di 8 anni ha ricevuto online a causa del fatto che ama indossare gonne e ha definito il comportamento delle persone come malvagio e crudele. Come riportato da CNN Entertainment, Megan Fox ha raccontato gli episodi di bullismo online che ha patito suo figlio di 8 anni, criticato a causa delle sue scelte di abbigliamento. In occasione di una recente intervista, la protagonista di Transformers si è scagliata contro una serie di persone che hanno bullizzato suo figlio. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 luglio 2021)Fox ha raccontato leche ildi 8 anni ha ricevutoa causa del fatto che ama indossare gonne e ha definito il comportamento dellecome malvagio e crudele. Come riportato da CNN Entertainment,Fox ha raccontato gli episodi di bullismoche ha patito suodi 8 anni, criticato a causa delle sue scelte di abbigliamento. In occasione di una recente intervista, la protagonista di Transformers si è scagliata contro una serie diche hanno bullizzato suo. ...

Advertising

eazharwolfe : RT @isabelvaegas: fav se secondo voi megan fox mi starebbe decentemente commenta se è un no - isabelvaegas : fav se secondo voi megan fox mi starebbe decentemente commenta se è un no - periodicodaily : Megan Fox posta un commento sulla fidanzata del suo ex #MeganFox #spettacolo #gossip - imdennispirillo : ma quanto sono sexy le ragazze che hanno la passione per i motori? tipo Megan Fox in Transformers?? - PsicopaticoF : Le bellissime Salma Megan Fox ???? -