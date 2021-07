L'Inghilterra in finale per la prima volta in 55 anni (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Dopo il primo posto nel girone, dopo aver eliminato la Germania agli ottavi e dominato l'Ucraina ai quarti, l'Inghilterra batte in semifinale una stoica Danimarca e approda per la prima volta nella sua storia all'ultimo appuntamento di un Europeo, dove si contenderà il trofeo con l'Italia di Roberto Mancini. La Nazionale di Southgate si regala una finale internazionale che mancava da 55 anni. Cioè dal successo mondiale del 1966, proprio a Wembley. Sono serviti i tempi supplementari agli uomini di Gareth Southgate per avere la meglio sulla formazione di Kasper Hjulmand, che saluta ... Leggi su agi (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Dopo il primo posto nel girone, dopo aver eliminato la Germania agli ottavi e dominato l'Ucraina ai quarti, l'batte in semiuna stoica Danimarca e approda per lanella sua storia all'ultimo appuntamento di un Europeo, dove si contenderà il trofeo con l'Italia di Roberto Mancini. La Nazionale di Southgate si regala unainternazionale che mancava da 55. Cioè dal successo mondiale del 1966, proprio a Wembley. Sono serviti i tempi supplementari agli uomini di Gareth Southgate per avere la meglio sulla formazione di Kasper Hjulmand, che saluta ...

