Le nostre città verso la neutralità climatica. Ecco la carta per le green city (Di giovedì 8 luglio 2021) Mentre l'Unione europea con l'approvazione del Parlamento e del Consiglio di fine giugno da il via libera alla riduzione delle emissioni al 2030 del 55% rispetto al 1990, anche le città italiane si muovono in questa direzione sottoscrivendo la carta per la neutralità climatica delle green city. La normativa europea prevede che tutti i Paesi dell'Unione dovranno raggiungere la neutralità climatica al 2050 attraverso l'azzeramento delle emissioni, gli investimenti nelle tecnologie verdi e la protezione dell'ambiente naturale.

