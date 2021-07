Investì e uccise due ragazze in Corso Francia: Pietro Genovese condannato in via definitiva a 5 anni e 4 mesi (Di giovedì 8 luglio 2021) Si chiude la vicenda giudiziaria del caso Pietro Genovese, il 20enne romano che, la notte del 21 dicembre 2019, ha investito e ucciso due ragazze di 16 anni in Corso Francia, a Roma. I giudici della corte d’assise di appello hanno ratificato l’accordo tra difesa e procura generale, concordando la pena a cinque anni e quattro mesi per il reato di omicidio stradale plurimo. L’imputato, che aveva chiesto il rito abbreviato, era stato condannato in primo grado a otto anni di reclusione. I giudici della corte d’assise di ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) Si chiude la vicenda giudiziaria del caso, il 20enne romano che, la notte del 21 dicembre 2019, ha investito e ucciso duedi 16in, a Roma. I giudici della corte d’assise di appello hanno ratificato l’accordo tra difesa e procura generale, concordando la pena a cinquee quattroper il reato di omicidio stradale plurimo. L’imputato, che aveva chiesto il rito abbreviato, era statoin primo grado a ottodi reclusione. I giudici della corte d’assise di ...

