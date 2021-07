Impossibile indagare Draghi e Cartabia | retroscena-Sallusti | la disperazione dei magistrati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) A In Onda, il programma condotto su La7 da David Parenzo e Concita De Gregorio, si parla di Giustizia. Lo si fa nel giorno in cui in CdM viene varata la riforma spinta da Martae Mario, lo stesso giorno in cui l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, viene assolto nell'ambito dell'inchiesta Terra di Mezzo dopo 7 anni di calvario giudiziario. E a commentare queste vicende, ospite in collegamento, ecco Alessandro, direttore di Libero. "Oggi si è deciso chi comanda in questo Paese, o meglio chi è deputato a fare le riforme - premette-. Nel campo della magistratura fino ad oggi sono stati ...