Hakimi ricorda l’Inter | «Conte mi ha migliorato in due aspetti»

(Di giovedì 8 luglio 2021) Achraf, esterno del PSG ed ex Inter, ha parlato del suo allenatore Antonioelogiando il suo operato Ai microfoni di Afp1 Achraf, esterno del PSG ed ex Inter, ha elogiato il tecnico della passata stagione nerazzurra Antonio. Ecco le sue parole. «Ho imparato molto da Antonio, mi ha fatto progredire molto sull’aspetto difensivo e tattica, in particolare» L'articolo proviene da Calcio News 24.