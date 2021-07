Gwyneth Paltrow, le vacanze a Firenze con Brad Falchuk (Di giovedì 8 luglio 2021) Un ritorno alla normalità passato (anche) per le vacanze estive dei più famosi. Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk, convolati a nozze nel novembre del 2018, hanno deciso di trascorrere parte delle ferie in Italia. «Firenze, finalmente», ha scritto online l’attrice, pubblicando un selfie accanto al produttore televisivo. Gwyneth Paltrow, il cui matrimonio prevede una convivenza solo parziale, quattro notti insieme e tre separati così da assecondare i consigli del proprio insegnante di intimità, ha lasciato sullo sfondo Ponte Vecchio, per immortalare poi altro. Cibo, soprattutto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 luglio 2021) Un ritorno alla normalità passato (anche) per le vacanze estive dei più famosi. Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk, convolati a nozze nel novembre del 2018, hanno deciso di trascorrere parte delle ferie in Italia. «Firenze, finalmente», ha scritto online l’attrice, pubblicando un selfie accanto al produttore televisivo. Gwyneth Paltrow, il cui matrimonio prevede una convivenza solo parziale, quattro notti insieme e tre separati così da assecondare i consigli del proprio insegnante di intimità, ha lasciato sullo sfondo Ponte Vecchio, per immortalare poi altro. Cibo, soprattutto.

