FIFA 21 | SBC Thiago Silva vs Angel Correa Showdown – Scopri i Requisiti e le Soluzioni

(Di giovedì 8 luglio 2021) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili le Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di riscattare le carte speciali didella modalità21 Ultimate Team.fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In caso di pareggio, entrambi gli oggetti riceveranno un bonus di +1 ...

Electronic Arts ha svelato i primi giocatori relativo al Team 1 dei Summer Stars di FIFA 21. Ecco la nostra Top 5 definitiva!
Electronic Arts ha reso disponibile altre due Icon tramite SBC per il suo FIFA 21. Si tratta di Eto'o e Matthaus, in versione Moments.