Europei 2021, Inghilterra batte la Danimarca 2 a 1: affronterà in finale l'Italia di Mancini (Di giovedì 8 luglio 2021) Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia nella finale di Euro 2021, in programma domenica 11 luglio al Wembley Stadium di Londra. La seconda semifinale si è decisa ai tempi supplementari, dopo che i 90 minuti – proprio come quelli di Italia-Spagna – si erano chiusi sull'1-1. E' stato il gol di Henry Kane a permettere all'Inghilterra di chiudere la partita con un vantaggio di 2 a 1. I danesi erano passati in vantaggio al 30? con una gran punizione del centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard, che ha sorpreso Pickford. È stato questo il primo gol incassato ...

