Euro 2020 | semifinali | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ora si fa sul serio. Cadute le prime big (Francia, Germania, Olanda), l’peoentra nel vivo con i quarti di finale che definiranno il quadro del penultimo atto. Una sorta di final four, nella suggestiva cornice di Wembley che poi ospiterà anche la finalissima in programma domenica 11 luglio. Grande attesa e grande tensione per le squadre rimaste in gara. Si partedì martedì 6 luglio con la prima semifinale in programma (Belgio/Italia-Svizzera/Spagna) mentre il 7 sarà in programma l’altra sfida: Ucraina/Inghilterra-Repubblica Ceca/Danimarca.Martedì 6 luglio Ore 21:00, ITALIA–SPAGNA Mercoledì 7 luglio Ore 21:00, ...