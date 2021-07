Esplosione al porto di Dubai | in fiamme una nave portacontainer

Advertising

ilpost : C’è stata una forte esplosione al porto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti - MediasetTgcom24 : Forte esplosione nel porto di Dubai #dubai - rtl1025 : ?? Una forte esplosione è stata avvertita a #Dubai, in una nave attraccata nel porto di Jabal Ali. Lo rende noto al Arabyia - guidoolimpio : - marcoranieri72 : RT @GeopoliticalCen: Una nave portacontainer partita due giorni fa dall’Iran e ormeggiata al porto di Emiratino di Jebel Alì ha preso fuoco… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione porto

Un enorme incendio è scoppiato nel porto di Dubai dopo una forte esplosione. La deflagrazione è avvenuta a bordo una nave portacontainer ancorata. Non è stata segnalata alcuna vittima. 8 luglio 2021 Una forte esplosione ha scosso la notte del 7 luglio la città di Dubai, interessando una nave petroliera ancorata al porto di Jebel Ali. In seguito all'esplosione, un incendio è divampato in un container all'interno della nave e diverse squadre della protezione civile dell'Emirato sono intervenute per domare le fiamme. Un enorme incendio è scoppiato nel porto di Dubai dopo una forte esplosione. La deflagrazione è avvenuta a bordo una nave portacontainer.