Covid:Parlamento Ue chiede di rafforzare il mandato dell'Ema (Di giovedì 8 luglio 2021) il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione per i negoziati con il Consiglio sull'estensione del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Per rafforzare i poteri dell'Agenzia nella ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 luglio 2021) ileuropeo ha adottato la sua posizione per i negoziati con il Consiglio sull'estensione del'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Peri poteri'Agenzia nella ...

Advertising

LeggoSono : RT @ardigiorgio: Ma questa cosa che con la lega ci si può alleare al governo per combattere il covid ma non in parlamento per i diritti, è… - leomau82 : LA RISOLUZIONE 2361 del Consiglio d'Europa Questa notizia di grande importanza, é stata tenuta nascosta sia dal Go… - fisicoperaria : Grant Shapps, il segretario per i trasporti UK, dovrebbe riferire oggi in Parlamento le nuove regole per il rientro… - LPincia : RT @HANIA243474887: 9/06/2021 A. Turtiainen, membro finlandese del Parlamento ha fatto un discorso onesto e diretto riguardo al potenziale… - sardo1951 : RT @ardigiorgio: Ma questa cosa che con la lega ci si può alleare al governo per combattere il covid ma non in parlamento per i diritti, è… -