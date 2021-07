Covid Usa, “tutti i ricoveri e le morti tra i non vaccinati” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Praticamente tutti i ricoveri e decessi per Covid negli Stati Uniti si registrano tra le persone non vaccinate”. E’ quanto ha dichiarato il coordinatore per la risposta della Casa Bianca al Covid, Jeff Zients, affermando che se “come Paese, siamo più vicini che mai alla fine dell’epidemia e il ritorno alla normalità, la triste realtà è che, nonostante i progressi, continuiamo a perdere persone a causa del virus”. E per Zients è “probabile che vi sarà un aumento dei casi tra i non vaccinati e nelle comunità con una bassa percentuale di vaccinazioni, specialmente mentre negli Usa si diffonde la variante ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) “Praticamentee decessi pernegli Stati Uniti si registrano tra le persone non vaccinate”. E’ quanto ha dichiarato il coordinatore per la risposta della Casa Bianca al, Jeff Zients, affermando che se “come Paese, siamo più vicini che mai alla fine dell’epidemia e il ritorno alla normalità, la triste realtà è che, nonostante i progressi, continuiamo a perdere persone a causa del virus”. E per Zients è “probabile che vi sarà un aumento dei casi tra i none nelle comunità con una bassa percentuale di vaccinazioni, specialmente mentre negli Usa si diffonde la variante ...

