Covid, l'Esercito in missione per vaccinare gli anziani nei borghi del Molise (Di giovedì 8 luglio 2021) Già 3mila dosi inoculate a domicilio. Tante le persone sole. Non mancano i gesti di generosità: c'è chi fa il saluto militare e chi ringrazia donando un mazzo di asparagi

