“Città Come Cultura”, Taranto protagonista dell’evento finale a L’Aquila (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Comune di Taranto è stato presente, nel pomeriggio del 7 luglio, all’evento finale della terza edizione di “Città Come Cultura” (CCC), un progetto di MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, che aveva Come argomento la relazione fra le Città e la Cultura. Un’iniziativa che, dopo essersi sviluppata nei mesi scorsi attraverso una serie di eventi tutti online, a causa della situazione di emergenza sanitaria, ha trovato la sua ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Comune diè stato presente, nel pomeriggio del 7 luglio, all’eventodella terza edizione di “” (CCC), un progetto di MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della, che avevaargomento la relazione fra lee la. Un’iniziativa che, dopo essersi sviluppata nei mesi scorsi attraverso una serie di eventi tutti online, a causa della situazione di emergenza sanitaria, ha trovato la sua ...

poliziadistato : #attentialletruffe è tempo di vacanze, ma c’è anche chi resta in città in questo periodo come i nostri anziani che… - EleonoraEvi : Con la sindaca verde di #Strasburgo, @JeanneBarsegh all’evento da lei organizzato in occasione della ripresa dei la… - CarloCalenda : La cosa incredibile è la scomparsa di @virginiaraggi sulla questione rifiuti. La città è invasa ma lei imperversa c… - nadiafrancy : @M_gabanelli vediamo se ha ancora etica e coraggio come ai tempi di Report - Moixus1970 : RT @arichieti: Olimpiade #Tokyo2020 si svolgerà con la città in stato di emergenza a causa della risalita del numero dei casi di Covid. E s… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Come Spello, la città dei fiori diventa ancora più bella in estate: ecco il motivo In Umbria a due passi da si trova uno dei Borghi più belli d'Italia: Spello. Noto anche come la città dei fiori, da maggio ad agosto è un tripudio di bellezza. Il motivo? Il festival della fioritura. Fondato dagli Umbri, Spello è un delizioso borgo posto tra Assisi e Foligno che merita ...

Patuanelli: Pac e Pnrr 2 grandi occasioni che non possiamo mancare Una competitività che è già una realtà , ma che deve essere implementata, come è emerso dallo studio del professor Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison e docente di Economia all'...

La città come un wc, basta Bagni aperti anche di notte LA NAZIONE In Umbria a due passi da si trova uno dei Borghi più belli d'Italia: Spello. Noto ancheladei fiori, da maggio ad agosto è un tripudio di bellezza. Il motivo? Il festival della fioritura. Fondato dagli Umbri, Spello è un delizioso borgo posto tra Assisi e Foligno che merita ...Una competitività che è già una realtà , ma che deve essere implementata,è emerso dallo studio del professor Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison e docente di Economia all'...