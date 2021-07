Cina | funzionario del Partito comunista rompe le ossa a due astrofisici una è una donna di 85 anni

(Di giovedì 8 luglio 2021) Inundelha preso a calci e pugni due(una è unadi 85) perché si sono rifiutati di “raccomandarlo” per entrare nella “Accademia Internazionale di Astronautica”, la prestigiosa organizzazione scientifica con sede a Stoccolma di cui i due fanno parte. La vicenda, avvenuta il 6 giugno scorso ma passata un po’ sottotraccia, ha scatenato l’indignazione popolare sui social. Il 57enne Zhang Tao, presidente e segretario deldella China Aerospace Investment Holdings Co., la principale azienda ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina funzionario

Dopo la passeggiata spaziale, sono arrivate le botte spaziali. Protagonisti: undi partito molto ambizioso a capo della principale azienda fornitrice dell'impresa che ...