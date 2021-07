Chiara Ferragni | «Perché una madre che lavora deve sentirsi in colpa?»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’arrivo a Cannes ha portato con sé alcuni pensieri. «Stavo pensando a noi donne», ha esordito su Instagram Chiara Ferragni, che giovedì ha presentato la propria collaborazione con Nespresso alla Croisette. «Ogni volta che una donna diventa madre, si sente un po’ in colpa se continua ad amare il proprio lavoro e a volerlo fare. Sentiamo di non essere abbastanza brave come madri. Tuttavia, non ho mai sentito un solo padre non sentirsi abbastanza per via del proprio lavoro», ha detto l’influencer, che in Francia ha scelto di viaggiare sola, lasciando a Milano i figli, Leone e Vittoria, e il marito, Fedez.