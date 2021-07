Call of Duty Warzone per Dr. Disrespect: 'un disastro. Gli sviluppatori non sanno che fare, io sì' (Di giovedì 8 luglio 2021) Nonostante il successo innegabile non si può di certo parlare di Call of Duty Warzone come di un gioco capace di rasentare la perfezione, anzi! I problemi del battle royale sono parecchi tra cheater, skin e scelte degli sviluppatori discutibili. Anche tra gli streamer i critici non mancano. Sicuramente emblematico il caso dell'italiano POW3R ma anche le opinioni al vetriolo del noto Dr. Disrespect. Proprio quest'ultimo è tornato a parlare di Warzone dopo aver sparato a zero in più di un'occasione. A quanto pare il buon Doc è convinto di poter risolvere i problemi in primissima persona. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 luglio 2021) Nonostante il successo innegabile non si può di certo parlare diofcome di un gioco capace di rasentare la perfezione, anzi! I problemi del battle royale sono parecchi tra cheater, skin e scelte deglidiscutibili. Anche tra gli streamer i critici non mancano. Sicuramente emblematico il caso dell'italiano POW3R ma anche le opinioni al vetriolo del noto Dr.. Proprio quest'ultimo è tornato a parlare didopo aver sparato a zero in più di un'occasione. A quanto pare il buon Doc è convinto di poter risolvere i problemi in primissima persona. ...

