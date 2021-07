Calciomercato Bologna, si complica Arnautovic: lo Shanghai spara alto (Di giovedì 8 luglio 2021) Si complica la pista Arnautovic per il Bologna: lo Shanghai chiede 5 milioni di euro per liberare l’attaccante austriaco Dalla Cina arrivano pessime notizie per il Bologna. Sembra complicarsi la pista che porta a Marko Arnautovic, pupillo di Walter Sabatini e obiettivo dichiarato sul mercato da parte del club rossoblù. Come riportato dal Corriere di Bologna, lo Shanghai chiede 5 milioni di euro per liberarsi del cartellino dell’attaccante austriaco. Cifra che lo avvicina alla destinazione turca, con Besiktas e Fenerbahce ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Sila pistaper il: lochiede 5 milioni di euro per liberare l’attaccante austriaco Dalla Cina arrivano pessime notizie per il. Sembrarsi la pista che porta a Marko, pupillo di Walter Sabatini e obiettivo dichiarato sul mercato da parte del club rossoblù. Come riportato dal Corriere di, lochiede 5 milioni di euro per liberarsi del cartellino dell’attaccante austriaco. Cifra che lo avvicina alla destinazione turca, con Besiktas e Fenerbahce ...

